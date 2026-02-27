KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
27.02.2026 15:23:00
Bericht: US-Verteidigungsministerium will Chinas Infrastruktur mit KI abklopfen
Das US-Verteidigungsministerium will laut einem Bericht KI einsetzen, um Schwachstellen in Chinas Infrastruktur zu finden und diese für Angriffe zu nutzen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
