Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
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29.06.2026 13:09:00
Bericht: VW will autonomes Fahren ohne Bosch weiterentwickeln
VW plant laut Medienbericht das Ende der „Automated Driving Alliance“ mit Bosch. Grund seien mangelnde Fortschritte und der aktuelle Sparzwang im Konzern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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