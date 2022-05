Bericht: Afghanistan exportiert in Wirtschaftskrise mehr Teppiche

KABUL (dpa-AFX) - In Afghanistan ist einem Bericht zufolge die Produktion von Teppichen im Zuge der schweren Wirtschaftskrise gestiegen. Innerhalb eines Jahres seien mehr als eine Million Quadratmeter Teppiche exportiert worden, berichtete der afghanische Sender Tolonews am Donnerstag unter Berufung auf den Verband der Teppichproduzenten und -exporteure. "Die Produktion ist wegen der Arbeitslosigkeit um 20 Prozent gestiegen. Sie hat sich in Bezug auf die Weberei erhöht", sagte demnach Mohammed Asef Yakubi, Mitglied der Vereinigung.

Ein Großteil der Teppichexporte ist dem Bericht zufolge für Europa und das Nachbarland Pakistan bestimmt. Teppiche werden sowohl maschinell hergestellt oder von Hand geknüpft. Letzteres gilt in der Region als Kunsthandwerk. Die Arbeitslosenquote in Afghanistan ist nach dem Abzug der internationalen Militärkoalition und mit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban gestiegen. In weiten Landesteilen herrscht Armut. Viele Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen./arb/DP/eas