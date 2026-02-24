KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
24.02.2026 19:24:22
Bericht geht viral: Dystopische KI-Prognose schreckt Anleger auf
Ein viraler Blogpost entfacht Panik an den Märkten: Citrini Research skizziert ein Szenario, in dem KI Millionen Jobs ersetzt und die Produktivität explodiert. Die entworfenen Negativ-Szenarien treffen bei den ohnehin verunsicherten Anlegern auf fruchtbaren Boden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
