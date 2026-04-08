08.04.2026 04:31:38

Bericht: Israel stimmte sich mit USA über Iran-Waffenruhe ab

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel hat sich einem Bericht zufolge mit den USA im Vorfeld über die zweiwöchige Waffenruhe mit dem Iran abgestimmt. Einem ranghohen israelischen Beamten zufolge öffnet der Iran die Straße von Hormus, ohne jegliche seiner Forderungen vorab erfüllt zu bekommen, berichtete die "Times of Israel". Dazu gehöre unter anderem die Zusage eines endgültigen Kriegsendes, Reparationszahlungen und die Aufhebung der Sanktionen, hieß es unter Berufung auf eine schriftliche Stellungnahme des israelischen Beamten.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump habe Israel mitgeteilt, dass die USA in den anstehenden Verhandlungen an ihren Forderungen festhalten würden, hieß es. Dazu zähle unter anderem, dass der Iran sämtliches nukleares Material aus dem Land entfernen, die Urananreicherung einstellen und die Bedrohung durch ballistische Raketen beseitigen müsse, hieß es. Dies seien gemeinsame Ziele Israels und der USA, habe der Beamte betont.

Israel und die USA hatten den gemeinsamen Krieg gegen den Iran am 28. Februar begonnen./ln/DP/zb

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