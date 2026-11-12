Bericht: Mindestens vier Tote bei Angriff auf Krankenhaus in Gaza

GAZA (dpa-AFX) - Bei einem mutmaßlich israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus im Gazastreifen sind einem Zeitungsbericht zufolge mindestens vier Menschen getötet worden. Die arabischsprachige Zeitung "Al-Kuds" zitierte in der Nacht einen Sprecher des palästinensischen Zivilschutzes, wonach auch mehrere Menschen verletzt wurden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Von Israels Armee gab es zunächst keine Angaben zu dem Vorfall.

Die israelische Armee habe den Krankenhauskomplex in Chan Junis im Süden des abgeriegelten Küstengebiets direkt angegriffen und dabei die zweite Etage ins Visier genommen, berichtete "Al-Kuds" unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Seit Oktober 2025 herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt hatte Israel seine Luftangriffe wieder verstärkt und dabei nach Darstellung des Militärs gezielt ranghohe Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas getötet.

Am 7. Oktober 2023 hatten Kämpfer der Hamas und anderer extremistischer Organisationen rund 1.200 Menschen in Israel getötet und 251 weitere als Geiseln nach Gaza verschleppt. Der beispiellose Überfall löste den Gaza-Krieg aus. Seitdem wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mehr als 74.600 Palästinenser getötet./ln/DP/zb