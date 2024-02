Bericht von Economist Impact für Temenos: Europas Banken fordern die Herausforderer heraus

Für europäische Banken ist die Migration ihrer Kernbankensysteme in die Cloud und zu SaaS eine strategische Priorität, um das Kundenerlebnis zu verbessern und einen flexiblen und sicheren Betrieb zu gewährleisten

GENF, Schweiz, Feb. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine neue Studie von Economist Impact, die von Temenos unterstützt wurde, zeigt, dass sich die europäischen Banken gegen die Konkurrenz von Plattformanbietern, Neobanken und Zahlungsdienstleistern wehren.



Laut der Studie " Challenging the challengers: Europe’s banks face the competition " (Herausforderung für die Herausforderer: Europas Banken stellen sich dem Wettbewerb) investiert fast die Hälfte (43 %) in Fintech-Start-ups und ein Drittel (36 %) baut eine eigene digitale Bank oder ein Fintech-Unternehmen komplett neu auf.

Die europäischen Banken migrieren ihre Kernbankensysteme auch in größerer Zahl als ihre Pendants in anderen Regionen in die öffentliche Cloud und zu SaaS. Mehr als ein Fünftel (21 %) der europäischen Banken sieht die Cloud als strategische Priorität an, um sicherzustellen, dass eigene Abläufe flexibel und sicher genug sind, um mit den wendigeren Wettbewerbern konkurrieren zu können. KI stellt einen weiteren wichtigen Bestandteil ihrer technologischen Investitionsstrategie dar, insbesondere zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und zur Unterstützung des digitalen Marketings. So glauben drei Viertel (75 %) der europäischen Banker, dass der Bankensektor durch generative KI erheblich beeinflusst werden wird.

Der Bericht zeigt, dass europäische Banken im Vergleich zu anderen Regionen Neobanken in den nächsten fünf Jahren eher als die größten Konkurrenten ihres Unternehmens ansehen. Dennoch stehen die Akteure im Zahlungsverkehr und die Technologieanbieter weiterhin an erster Stelle, wobei die europäischen Banken davon ausgehen, dass neue Marktteilnehmer in diesem Bereich den größten Marktanteil gewinnen werden. HSBC hat kürzlich Zing eingeführt, eine neue App für Zahlungen in mehreren Währungen, die mit Anbietern wie Wise und Revolut konkurrieren soll.

Jonathan Birdwell, Global Head of Policy & Insights, Economist Impact, sagte dazu: "Fintechs und Neobanken haben die Führung bei der Nutzung neuer Technologien übernommen, um den Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten. Die europäischen Banken schlagen nun zurück, indem sie die Art und Weise nachahmen, in der nicht-traditionelle Akteure die Technologie nutzen, um Verbraucher zu erreichen, die von den traditionellen Finanzdienstleistungen unterversorgt waren, und um bestehende Kunden mit Unterstützung bei der Verwaltung ihrer persönlichen Finanzen anzusprechen."

Kanika Hope, Chief Strategy Officer, Temenos, dazu: "Die Wettbewerbslandschaft verschiebt sich. Während Neobanken und Fintechs mit Wachstumsschmerzen und Finanzierungsschwierigkeiten zu kämpfen haben, nutzen die europäischen Banken die Möglichkeiten des Open Banking, indem sie mit ihren Herausforderern zusammenarbeiten, um ihren Kunden eine breitere Palette besserer Dienstleistungen anzubieten. Sie investieren auch in Technologie und nutzen Cloud-native Bankplattformen sowie SaaS, um das Kundenerlebnis zu verbessern und sicherzustellen, dass ihre Abläufe agil und sicher sind."

Temenos, ein zuverlässiger SaaS-Anbieter für 700 Banken, hat kürzlich durchgängige SaaS-Dienstleistungen für Retail, Business und Corporate Banking mit über 120 vorkonfigurierten Produkten, Prozessen und 700 APIs eingeführt, die es Banken ermöglichen, Softwarelösungen in nur 24 Stunden zu implementieren und die Modernisierungskosten erheblich zu senken. Das Unternehmen hat außerdem kürzlich Temenos LEAP angekündigt, ein neues KI-gestütztes Angebot, das Banken dabei hilft, schneller auf die neueste Cloud-native Technologie von Temenos umzusteigen.

Über diese Umfrage:

Economist Impact hat im Auftrag von Temenos eine Studie durchgeführt, um die sich abzeichnenden Trends im Bankensektor zu verstehen. Dieser Bericht enthält Erkenntnisse aus einer weltweiten Umfrage unter 300 Führungskräften im Privat- und Firmenkundengeschäft sowie im Private Banking in Europa (25 %), Nordamerika (23 %), Asien-Pazifik (18 %), dem Nahen Osten und Afrika (17 %) und Lateinamerika (17 %). Die Befragten üben verschiedene Funktionen aus, unter anderem in den Bereichen IT, Kundendienst, Finanzen, Marketing und Vertrieb, Strategie und Geschäftsentwicklung sowie allgemeines Management. Die Hälfte der Befragten waren Führungskräfte der oberen Führungsebene. Dies ist das siebte Jahr, in dem Economist Impact diese Umfrage durchgeführt hat. Die Untersuchung umfasste auch Interviews mit Fachleuten aus der Branche, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen.

