Berichte - Dutzende Tote bei Beschuss von Flüchtlingslager in Myanmar

(Reuters) - In Myanmar sind Medienberichten zufolge in einem Flüchtlingslager nahe der chinesischen Grenze durch Artilleriebeschuss zahlreiche Zivilisten getötet worden.

Das Lager in der Nähe einer Militärbasis von Aufständischen sei von Artilleriegeschossen getroffen worden, berichteten Personen aus dem Umfeld der Gegner der Militärregierung am Dienstag. Örtliche Medien berichteten, dabei seien mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen, darunter Kinder. Der Vorfall in der Grenzstadt Laiza in der nördlichen Region Kachin habe sich am Montag kurz vor Mitternacht ereignet.

Myanmar wird seit einem Putsch im Jahr 2021 von gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der Militärregierung und Oppositionellen erschüttert. Die Junta unter General Min Aung Hlaing hält die frühere Regierungschefin und Friedensnobelpreis-Trägerin Aung San Suu Kyi im Hausarrest gefangen. Suu Kyi wurde wegen Vorwürfen wie Korruption und Wahlbetrug, die sie bestreitet, zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Mehrere Widerstandsgruppen kämpfen an verschiedenen Fronten gegen das Militär. Dessen hartes Vorgehen führte zu westlichen Sanktionen. Oppositionelle haben sich zu einer Regierung der Nationalen Einheit zusammengeschlossen, die die Herrschaft in dem Land beansprucht. In Myanmar befinden sich zahlreiche Menschen auf der Flucht.

In der Region Kachin im Norden des Landes kämpft eine selbst ernannte Unabhängigkeitsarmee gegen das Militär. Diese Armee, die von Angehörigen einer der größten ethnischen Minderheiten Myanmars gebildet wird, unterhält einen Stützpunkt in etwa fünf Kilometer Entfernung von dem nun beschossenen Flüchtlingslager. Die Regierung der Nationalen Einheit beschuldigte das Militär, es sei für den Artilleriebeschuss verantwortlich. Es handle sich um ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Militärregierung wies die Vorwürfe zurück und erklärte, es habe sich möglicherweise um eine Explosion von Munitionsvorräten der Aufständischen gehandelt.

(Bericht von Reuters, geschrieben von Katharina Loesche und Jörn Poltz. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)