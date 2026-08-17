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17.08.2026 10:28:38

Berichte: BVB verpflichtet Niederländer Veerman fürs Zentrum

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) steht vor der Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers Joey Veerman. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich der Fußball-Bundesligist mit dem Niederländer auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Demnach zahlt der deutsche Vizemeister etwa 22 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler.

Veerman kommt den Berichten zufolge per Ausstiegsklausel vom niederländischen Meister PSV Eindhoven. Für die Mannschaft aus Eindhoven erzielte der 27-Jährige in 198 Spielen 31 Tore und gab 67 Torvorlagen. Für die niederländische Nationalmannschaft stand Veerman bereits 16-mal auf dem Rasen, zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada wurde der Mittelfeldspieler nicht nominiert.

Nach dem Verpassen des Transfers von Said El Mala würde Borussia Dortmund die eingeplante Ablösesumme für den Kölner Offensivspieler damit in mehrere Transfers streuen. Auch die Verpflichtung des griechischen Mittelfeldspielers Giannis Konstantelias für kolportierte 32 Millionen Euro steht Berichten zufolge kurz bevor. Für El Mala sollen die Dortmunder dem Vernehmen nach ein Paket von rund 50 Millionen Euro geboten haben./dha/DP/mis

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