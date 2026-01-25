BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|
25.01.2026 19:20:38
Berichte: Chelsea will Dortmunder Anselmino zurück
DORTMUND (dpa-AFX) - Abwehrspieler Aarón Anselmino von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) steht nach nur sechs Monaten beim BVB vor einer Rückkehr zum FC Chelsea. Der Londoner Premier-League-Club habe eine entsprechende Klausel aktiviert, berichteten die Transferexperten David Ornstein und Fabrizio Romano übereinstimmend.
Der BVB hatte den 20 Jahre alten Argentinier im vorigen Sommer eigentlich bis zum 30. Juni 2026 ausgeliehen. Der Innenverteidiger war geholt worden, um Personalsorgen in der Abwehr zu beheben. Anselmino kam auch am Samstag beim Dortmunder 3:0 beim 1. FC Union Berlin als Einwechselspieler ab der 69. Minute zum Einsatz. Insgesamt absolvierte er bislang sechs Bundesligaspiele für den BVB und erzielte dabei ein Tor./se/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
|
19:20
|Berichte: Chelsea will Dortmunder Anselmino zurück (dpa-AFX)
|
12:04
|ROUNDUP 2/BVB-Reaktion: Mit 'erwachsenem Fußball' zum Bayern-Jäger? (dpa-AFX)
|
10:42
|Schlotterbeck über Zukunft: Werde mir eine Deadline setzen (dpa-AFX)
|
10:38
|Dortmund mit souveränem 3:0-Sieg bei Union Berlin (dpa-AFX)
|
24.01.26
|BVB-Aktie: Union Berlin als nächster Gegener (dpa-AFX)
|
21.01.26
|BVB-Aktie gibt nach: Borussia Dortmund verliert in der Champions League gegen Tottenham (dpa-AFX)
|
20.01.26
|0:2 in London: Dortmund unterliegt Tottenham (dpa-AFX)
|
20.01.26
|BVB-Aktie im Plus: In der Champions League auswärts unterwegs (dpa-AFX)