Berichte: Drei Tote bei mutmaßlichem Angriff auf Polizeiwache im Iran

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran sind Berichten zufolge drei Menschen bei einem mutmaßlichen Angriff auf eine Polizeiwache getötet worden. In der Provinz Lorestan seien drei "Randalierer" bei dem Versuch, in eine Wache einzudringen, getötet worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. 17 weitere Menschen seien verletzt worden.

Auf Videos in den sozialen Medien, die den mutmaßlichen Ort des Geschehens zeigen sollen, sind vermummte Personen zu sehen, die Autos in Brand setzen und Steine werfen. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören und Flammen zu sehen. Die Angaben zu dem Vorfall in der Stadt Asna ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Bereits am Nachmittag hatten Aktivisten und iranische Medien von Todesopfern berichtet. Mit dem Vorfall in Lorestan steigt die Zahl der Toten bei den Ausschreitungen auf mindestens sechs. Dutzende Menschen wurden staatlichen Medien zufolge bereits bei den Protesten festgenommen./arb/DP/zb

