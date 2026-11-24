NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
24.11.2026 21:55:38
Berichte: Huang will nach Rückkehr weiter keinen Nachfolgeplan
SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der zurückgekehrte NVIDIA-Chef Jensen Huang hat laut Medienberichten vor Mitarbeitern bekräftigt, dass er den Chip-Konzern ohne designierte Nachfolger für ihn führen will. Nvidia habe ein Team aufgebaut, das im Gegensatz zu anderen Unternehmen keine Nachfolgeplanung brauche, da man mit einem einzigartigen Geschäftsmodell agiere, sagte Huang dem Sender CNBC zufolge. Bei Nvidia berichten in einer ungewöhnlichen Führungsstruktur Dutzende Top-Manager direkt an Huang. Das macht es schwieriger, ihn auf dem Chefposten zu ersetzen.
"Es gibt einen Grund, warum wir keine Nachfolgeplanung haben", sagte Huang dem Magazin "Wired" zufolge bei einem Auftritt vor Mitarbeitern am Dienstag. "Es ist nicht, weil uns der Begriff unbekannt ist. Ich bin der am längsten amtierende Tech-Konzernchef in der Geschichte."
Tägliche Therapie
Huang war am 12. November zurückgetreten, nachdem durch Medienberichte zwei außereheliche Affären bekannt wurden. Eine davon soll mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia gewesen sein, was gegen Unternehmens-Richtlinien verstieß. Am Montag wurde Huang jedoch nach Eingreifen von Präsident Donald Trump vom Verwaltungsrat wieder als Nvidia-Chef eingesetzt.
In seiner Ansprache entschuldigte sich Huang den Medienberichten zufolge bei den Mitarbeitern und sagte, er sei in Therapie. "Ich gehe jeden Tag für eineinhalb Stunden zur Therapie. Und das hilft mir sehr", wurde er von "Wired" zitiert.
Experten für gute Unternehmensführung hatten sich besorgt gezeigt, dass Nvidia mit der Rückkehr Huangs die Glaubwürdigkeit verliert, was die Durchsetzung von Verhaltensregeln im Unternehmen angeht, da seine Verstöße dagegen toleriert wurden. Er sagte "Wired", man müsse bei Nvidia eine "sichere Umgebung" für alle Frauen schaffen. "Und wenn ich etwas getan habe, was das gefährdet, kann ich gar nicht sagen, wie traurig ich bin, und werde alles Erdenkliche tun, um das zu korrigieren."/so/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|141,32
|-6,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX und DAX schließen tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.