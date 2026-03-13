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13.03.2026 21:53:39
Berichte: Sechs Tote bei israelischem Luftangriff im Südlibanon
NABATIJE (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Luftangriff sind in der südlibanesischen Stadt Nabatije Berichten zufolge mindestens sechs Menschen getötet worden. Unter den Opfern habe sich auch ein junges Mädchen befunden, berichtete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA. Ein israelisches Kampfflugzeug habe das Wohnhaus einer Familie angegriffen, hieß es weiter. Das israelische Militär äußerte sich bislang nicht zu dem Vorfall.
Seit dem Aufflammen des Nahost-Kriegs vor zwei Wochen ist der Libanon wieder Austragungsort des bewaffneten Konflikts zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah. Die schiitische Miliz beschießt Israel mit Raketen, dieses reagiert mit stark intensivierten Angriffen auf Ziele im Libanon./gm/DP/mis
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