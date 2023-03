Berichte: Tuchel soll Posten von Nagelsmann bei Bayern übernehmen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der FC Bayern München soll sich Medienberichten zufolge mit Trainer Thomas Tuchel als Nachfolger von Julian Nagelsmann einig sein. Wie der Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano am Donnerstagabend via Twitter schrieb, sollen sich beide Seiten entsprechend verständigt haben. Die Unterlagen sollten noch am Abend fertiggestellt werden. Vom deutschen Fußball-Rekordmeister gab es zu den Berichten zunächst keine Reaktion. Die "Bild" hatte von der Trennung der Bayern von Nagelsmann mit sofortiger Wirkung berichtet.

Tuchel hatte im Sommer 2021 mit dem FC Chelsea die Champions League gewonnen. Der mittlerweile 49-Jährige musste im September vergangenen Jahren aber seinen Platz bei den Blues räumen. Zuvor hatte er bei Paris Saint-Germain gearbeitet./jmx/DP/jha