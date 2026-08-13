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13.08.2026 18:34:38
Berichte über entgleisten Zug im Südosten Englands
LEWES (dpa-AFX) - Nahe der englischen Stadt Lewes in der Grafschaft East Sussex ist ersten Erkenntnissen zufolge ein Zug entgleist. Beamte der British Transport Police befinden sich gemeinsam mit Rettungskräften und der Feuerwehr am Unfallort im Südosten Englands, wie die für den Verkehr zuständige Polizeibehörde in einem X-Beitrag mitteilte.
Den Angaben nach soll es kurz vor 16.00 Uhr Ortszeit zu dem Vorfall gekommen sein. Die örtlichen Rettungsdienste riefen die Bevölkerung dazu auf, die Gegend rund um den Ort des Vorfalls zu meiden. Angaben zu möglichen Verletzten gab es zunächst nicht. Bilder in britischen Medien zeigen augenscheinlich mehrere umgekippte Zugwaggons.
Dem Bahnunternehmen Southern Rail zufolge kommt es aufgrund des Vorfalls derzeit zu Zugausfällen und erheblichen Verspätungen. Demnach entgleiste der Zug zwischen Haywards Heath und Lewes./pba/DP/he
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