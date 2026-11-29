LONDON/WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat Medienberichten zufolge diesen Monat Drohnen abgewehrt, die sich dem Luftwaffenstützpunkt Lakenheath in der englischen Grafschaft Suffolk genähert haben. Die Drohnen seien anschließend aber nicht sichergestellt worden, berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf US-Beamte. Die "Financial Times" weist deshalb darauf hin, dass britische und US-amerikanische Behörden nicht ausschließen könnten, dass an den Drohnen eine Waffe, Spionageausrüstung oder Anderes angebracht waren.

Die britische Zeitung berichtet unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen von etwa sechs gesichteten Drohnen, die um den Stützpunkt geflogen seien. Der Iran steht demnach in Verdacht, in Verbindung mit dem Vorfall von Mitte November zu stehen.

Auf dem Stützpunkt ist das 48. Jagdgeschwader der USA stationiert, das etwa 7.000 aktive Militärangehörige umfasst.

Überraschender Bomberabzug liegt noch nicht lange zurück

Der mutmaßliche Drohnen-Vorfall erfolgte nur Wochen, nachdem Ende September mehrere Männer nahe dem von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkt RAF Fairford aufgegriffen worden waren. Sie wurden der Vorbereitung einer terroristischen Tat verdächtigt. Das Pentagon zog Anfang Oktober überraschend alle Langstreckenbomber von dem Stützpunkt ab. US-Präsident Donald Trump sprach von Bedrohungen, ohne weitere Details zu nennen. US-Medien berichteten, dass die Sorge vor einem möglichen iranischen Drohnenangriff der Grund dafür gewesen sei.

Die britische Anti-Terror-Polizei und Premierminister Andy Burnham hatten zuletzt mitgeteilt, dass der Iran mit hoher Wahrscheinlichkeit hinter dem Vorfall nahe dem Luftwaffenstützpunkt RAF Fairford steckt. "Ich kann unsere Einschätzung bestätigen, dass der Anschlag höchstwahrscheinlich im Iran koordiniert und mit ziemlicher Sicherheit von den Islamischen Revolutionsgarden geleitet wurde", sagte Burnham Mitte Oktober und kündigte Sanktionen an./fsp/DP/mis