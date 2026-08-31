Berjaya: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Berjaya hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Berjaya ein Ergebnis je Aktie von -0,040 MYR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,28 Milliarden MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,37 Milliarden MYR umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,060 MYR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Berjaya ein EPS von -0,090 MYR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,11 Prozent zurück. Hier wurden 8,99 Milliarden MYR gegenüber 9,38 Milliarden MYR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at