Berjaya öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Berjaya hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Berjaya ein Ergebnis je Aktie von -0,020 MYR vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent auf 2,21 Milliarden MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,20 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at