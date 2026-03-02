|
02.03.2026 06:31:29
Berjaya öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Berjaya hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Berjaya ein Ergebnis je Aktie von -0,020 MYR vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent auf 2,21 Milliarden MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,20 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!