Berjaya Sports Toto Bhd präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Berjaya Sports Toto Bhd präsentierte in der am 22.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

In Sachen EPS wurden 0,041 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Berjaya Sports Toto Bhd 0,048 MYR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent auf 1,25 Milliarden MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,23 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,041 MYR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,25 Milliarden MYR gerechnet.

Redaktion finanzen.at