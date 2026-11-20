Berjaya Sports Toto Bhd hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 MYR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,91 Prozent auf 1,41 Milliarden MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,50 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at