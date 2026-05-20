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20.05.2026 06:31:29
Berjaya Sports Toto Bhd veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Berjaya Sports Toto Bhd stellte am 18.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,54 Prozent zurück. Hier wurden 1,52 Milliarden MYR gegenüber 1,91 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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