Berjaya Sports Toto Bhd veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Berjaya Sports Toto Bhd äußerte sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 MYR. Im Vorjahresviertel hatte Berjaya Sports Toto Bhd 0,030 MYR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,89 Prozent auf 1,55 Milliarden MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,63 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Berjaya Sports Toto Bhd hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,140 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,170 MYR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Berjaya Sports Toto Bhd im vergangenen Geschäftsjahr 6,04 Milliarden MYR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Berjaya Sports Toto Bhd 6,48 Milliarden MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at