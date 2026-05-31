Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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01.06.2026 00:21:03
Berkshire buys homebuilder Taylor Morrison for $8.5bn in Abel’s first big deal
First substantial acquisition under new CEO is bet on eventual recovery in property sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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