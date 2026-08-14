Berkshir a Aktie

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WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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14.08.2026 17:00:00

Berkshire CEO Greg Abel Closed a $6.8 Billion Acquisition of Homebuilder Taylor Morrison. Here's What It Signals About His Capital Allocation Style.

Even though he's only been the CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) since January, Greg Abel hasn't wasted any time putting the company's cash hoard to work.Abel used $235 million to buy back Berkshire shares in the first quarter of 2026, the first time the company had completed a buyback since 2024. He upped that further to $4.5 billion in the second quarter. Warren Buffett's replacement also bought $10 billion of Alphabet stock in a private placement, allocating $5 billion to GOOGL (Class A shares) and $5 billion to GOOG (Class C shares).One of his biggest moves, however, was the outright $6.8 billion acquisition of the homebuilder Taylor Morrison Homes.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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