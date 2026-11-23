Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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23.11.2026 16:45:02
Berkshire Has Owned These 2 Consumer Stocks for Decades. I'd Buy Both Before December and Never Sell.
Berkshire Hathaway (NYSE:BRKB)(NYSE:BRKA) filed its latest list of stock holdings this week, and I skipped straight to two lines. Coca-Cola (NYSE:KO): 400 million shares. American Express (NYSE:AXP): 151.6 million shares.
Those numbers barely ever move. Berkshire completed its Coca-Cola purchase in 1994 and essentially finished buying Amex in 1995. Greg Abel, who now runs Berkshire, named both among the businesses "we understand well, have a high regard for their leaders, and expect will compound over decades." Warren Buffett said it best back in 1988, the year he started buying Coke: "Our favorite holding period is forever."
I'd buy both before December. One has a hard deadline, and the other is heading into its favorite time of year.
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