Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
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18.09.2026 15:03:00
Berkshire Hathaway: Warren Buffett legt nun auch Verwaltungsratsvorsitz nieder
Er galt als »Orakel von Omaha«: US-Starinvestor Warren Buffett machte aus einer maroden Textilfirma eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Nun tritt er als Verwaltungsratschef von Berkshire Hathaway ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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