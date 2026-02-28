Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
28.02.2026 17:04:00
Berkshire Hathaway: Wertberichtigungen belasten letztes Quartal von Warren Buffett als CEO
Warren Buffetts letztes Quartal als CEO von Berkshire Hathaway lief nicht, wie erhofft. Belastet wurde das Ergebnis durch Wertberichtigungen auf Beteiligungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!