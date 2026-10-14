Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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14.10.2026 15:36:39
Berkshire Hathaway adds $330mn to stake in tech group Bending Spoons
Shares of conglomerate that owns AOL and Vimeo jump more than 50% on news of expanded investment by Nebraska asset managerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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