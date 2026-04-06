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Erfolgsrezept 06.04.2026 15:51:00

Berkshire Hathaway-Aktie: Diese Eigenschaft ist laut Buffett der Schlüssel zum Erfolg

Berkshire Hathaway-Aktie: Diese Eigenschaft ist laut Buffett der Schlüssel zum Erfolg

Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Welt - und doch verrät er, dass der wahre Schlüssel zu einem erfüllten Leben nichts mit Geld zu tun hat.

• Buffett sieht Freundlichkeit als entscheidende Tugend für persönliches Glück
• Mentor Tom Murphy zeigte ihm, dass respektvolles Verhalten Erfolg fördern kann
• Freundlichkeit kostet nichts, aber bringt so viel

Der ehemalige Berkshire Hathaway-CEO Warren Buffett nannte in einem CNBC-Special vom 13. Januar 2026 über sein Lebenswerk die, seiner Ansicht nach, wichtigste Eigenschaft, die ein Mensch haben kann.

Ein Lebenswerk, das für sich spricht

Warren Buffett ist zweifellos einer der bekanntesten und erfolgreichsten Persönlichkeiten der Finanzwelt. Als er Ende 2025 nach Jahrzehnten an der Konzernspitze von Berkshire Hathaway zurücktrat, hatte er ein persönliches Vermögen von rund 150 Milliarden US-Dollar aufgebaut. Das Unternehmen, das er einst aus einem kleinen Textilgeschäft aufbaute, ist heute ein global agierendes Investmentunternehmen, dessen Wert die 1-Billion-Dollar-Marke überschreitet.

Freundlichkeit: Eine einfache, aber kraftvolle Tugend

Doch trotz seines immensen finanziellen Erfolges betont Buffett, dass Geld nicht der einzige Maßstab für Glück und Erfolg sei. Im Rahmen des CNBC-Specials erklärte er, dass es eine Eigenschaft gebe, die nichts koste und für ihn von großer Bedeutung sei - Freundlichkeit. Er erklärte, dass Freundlichkeit jedem zugänglich sei - unabhängig von Herkunft oder finanziellen Mitteln. "Das ist eine Handlung, die keiner Religion angehört, sie gehört zu gar nichts. Warum um alles in der Welt sollte man nicht freundlich sein?", erklärte Buffett gegenüber CNBC.

Das Erbe eines Mentors

Der Investor sieht die Bedeutung von Freundlichkeit auch als Vorteil im geschäftlichen Bereich. Ein großes Vorbild in dieser Hinsicht war für ihn Tom Murphy, der ehemalige CEO von Capital Cities/ABC und einer seiner engsten Freunde. "Ich kenne niemanden, der mehr gute Beziehungen zu anderen hatte, sei es beim Kauf von Unternehmen, bei der Führung von Geschäften oder beim Umgang mit den Problemen anderer Menschen. Ich meine, das war einfach in seinem Verhalten verankert, in jeder Hinsicht", sagte Buffett über Murphy. Dieser Umgang mit Menschen, geprägt von Respekt und Wertschätzung, war für Buffett ein zentrales Element seines eigenen Erfolgs. Murphy vermittelte ihm einen entscheidenden Rat, den Buffett nie vergessen habe: "Du kannst jemandem auch morgen noch sagen, er soll zur Hölle fahren." Aber warum solltest du das tun?, erinnert Buffett an Murphy. Dadurch gewinne man nichts, außer, dass man sich vielleicht ein wenig besser fühle, so Buffett weiter.

Langfristiger Erfolg durch Menschlichkeit

Buffetts Freundlichkeit anderen Menschen gegenüber bedeutet jedoch nicht, dass der Investor in seinen geschäftlichen Entscheidungen naiv war, berichtet CNBC. Doch er ist überzeugt, dass ein warmherziger und respektvoller Umgang mit anderen langfristig zu besseren Ergebnissen führe, so Buffett im CNBC-Special weiter.

Ein Ruf der Freundlichkeit

Buffett erinnert auch an den früheren Fiat-Vorsitzenden Gianni Agnelli: "Wenn du alt wirst, hast du den Ruf, den du verdienst." Der ehemalige Berkshire Hathaway-CEO weist daraufhin, dass jeder daran arbeiten sollte, den Ruf eines freundlichen Menschen zu erlangen. Er ist davon überzeugt, dass die Welt glücklicher wäre, wenn jeder Mensch den Tag mit dem Mindset beginnen würde: "Heute werden mir gute und schlechte Dinge widerfahren, aber ich kann zu jedem freundlich sein."

Freundlichkeit als Erfolgsrezept

Warren Buffetts Ratschlag ist klar: Der wahre Wert eines Menschen lässt sich nicht nur an seinem Geldbeutel messen. Freundlichkeit ist eine Tugend, die jeder leben kann. In einer Welt, die oft von Konkurrenz und dem Streben nach Gewinnen geprägt ist, bleibt Buffett ein leuchtendes Beispiel dafür, dass es sich lohnt, Menschlichkeit und Freundlichkeit an erste Stelle zu setzten.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

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Weitere Links:

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,photosince / Shutterstock.com,Paul Morigi/Getty Images for Fortune/Time Inc

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