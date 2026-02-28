Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|Zahlen präsentiert
|
28.02.2026 14:19:09
Berkshire Hathaway-Aktie im Blick: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus
Im Geschäftsjahr 2025 lag der Umsatz von Berkshire Hathaway bei 371,44 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 371,43 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten zuvor mit Umsatzerlösen von 385,12 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Der Nettogewinn der Investmentholding lag bei 67,27 Milliarden US-Dollar nach 89,56 Milliarden US-Dollar im vorangegangenen Jahr. Das Ergebnis je A-Aktie betrug somit im Gesamtjahr 2025 46,56 US-Dollar, nach 61,90 US-Dollar je A-Aktie im Vorjahr. Je B-Aktie lag das EPS im abgelaufenen Jahr bei 31,04 US-Dollar, nach 41,27 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
Erster Aktionärsbrief von Abel statt Buffett
Gemeinsam mit dem Jahresbericht wurde wie üblich auch der jährliche Brief an die Berkshire-Aktionäre veröffentlicht. Dieser stammt jedoch dieses Mal erstmals von Greg Abel. Zum Jahreswechsel 2025/26 hatte sich die Investorenlegende Warren Buffett vom Berkshire-Vorstandsvorsitz zurückgezogen und sein langjähriger Stellvertreter Abel hat die Leitung übernommen.
Die vielbeachtete Hauptversammlung von Berkshire Hathaway wird am 2. Mai 2026 stattfinden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links: