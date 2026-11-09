Berkshire Hathaway-Aktie leichter: Mischkonzern setzt mehr um - Gewinn rückläufig

Die Investmentholding Berkshire Hathaway hat am Wochenende ihre Bücher für das dritte Quartal 2026 geöffnet. So schlug sich der Mischkonzern zuletzt.

Berkshire Hathaway hat am Samstag Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Das Ergebnis je B-Aktie belief sich auf 10,33 US-Dollar und verschlechterte sich damit gegenüber dem Vorjahreswert von 14,28 US-Dollar.

Beim Umsatz verzeichnete Berkshire Hathaway eine Verbesserung von 94,97 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 105,647 Milliarden US-Dollar.

Rekord-Aktienrückkauf

Berkshire Hathaway hat im dritten Quartal eigene Aktien im Wert von rund 9,6 Milliarden US-Dollar zurückgekauft – so viel wie noch nie zuvor in einem einzigen Quartal. Es ist zudem der erste große Rückkauf unter der neuen Führung. Greg Abel übernahm zu Beginn des Jahres 2026 den Posten des Vorstandsvorsitzenden, und im September wurde Warren Buffett zum Ehrenvorsitzenden ernannt, woraufhin der Vorstand seinen Sohn Howard Buffett zum Vorsitzenden wählte. Gemäß den Regeln von Berkshire genehmigt der Vorstandsvorsitzende Rückkäufe nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden und nur dann, wenn er der Ansicht ist, dass die Aktie unter dem Unternehmenswert gehandelt wird.

Die Berkshire Hathaway B-Aktie hatte den Handel an der NYSE am Freitag mit einem Minus von 0,25 Prozent bei 570,89 US-Dollar beendet. Am Montag zeigt sie sich vorbörslich 0,33 Prozent leichter bei 569,00 US-Dollar.

Evelyn Schmal, Martina Köhler, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.at