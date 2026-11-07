Berkshire Hathaway Aktie

Berkshire Hathaway ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bilanz im Blick 07.11.2026 14:25:00

Berkshire Hathaway-Aktie: Mischkonzern setzt mehr um - Gewinn rückläufig

Berkshire Hathaway-Aktie: Mischkonzern setzt mehr um - Gewinn rückläufig

Die Investmentholding Berkshire Hathaway hat am Wochenende ihre Bücher für das dritte Quartal 2026 geöffnet. So schlug sich der Mischkonzern zuletzt.

Berkshire Hathaway hat am Samstag Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Das Ergebnis je B-Aktie belief sich auf 10,33 US-Dollar und verschlechterte sich damit gegenüber dem Vorjahreswert von 14,28 US-Dollar.

Beim Umsatz verzeichnete Berkshire Hathaway eine Verbesserung von 94,97 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 105,647 Milliarden US-Dollar.

Rekord-Aktienrückkauf

Berkshire Hathaway hat im dritten Quartal eigene Aktien im Wert von rund 9,6 Milliarden US-Dollar zurückgekauft – so viel wie noch nie zuvor in einem einzigen Quartal. Es ist zudem der erste große Rückkauf unter der neuen Führung. Greg Abel übernahm zu Beginn des Jahres 2026 den Posten des Vorstandsvorsitzenden, und im September wurde Warren Buffett zum Ehrenvorsitzenden ernannt, woraufhin der Vorstand seinen Sohn Howard Buffett zum Vorsitzenden wählte. Gemäß den Regeln von Berkshire genehmigt der Vorstandsvorsitzende Rückkäufe nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden und nur dann, wenn er der Ansicht ist, dass die Aktie unter dem Unternehmenswert gehandelt wird.

Die Berkshire Hathaway B-Aktie hatte den Handel an der NYSE am Freitag mit einem Minus von 0,25 Prozent bei 570,89 US-Dollar beendet.

Evelyn Schmal, Martina Köhler, Redaktion Finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Was Buffett-Vize Charly Munger Anlegern bei Börsenturbulenzen riet

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B

mehr Nachrichten

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B

mehr Analysen
15.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
05.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Berkshire Hathaway Inc. B 512,30 0,57% Berkshire Hathaway Inc. B

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12:45 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen