Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|Nach Buffett-Abgang
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04.05.2026 10:04:00
Berkshire Hathaway-Aktie stärker: So fielen die ersten Zahlen unter Leitung von Greg Abel aus
Der Konzernumsatz belief sich im ersten Quartal 2026 auf 93,675 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs gegenüber den 89,725 Milliarden US-Dollar aus dem Vorjahreszeitraum entspricht. Analysten hatten im Vorfeld mit 92,910 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Das Ergebnis je A-Aktie lag bei 7.027 US-Dollar, verglichen mit 3.200 US-Dollar im Vorjahr. Für die B-Aktie meldete Berkshire einen Gewinn von 4,68 US-Dollar (Vorjahr: 2,13 US-Dollar). Mit diesen Ergebnissen lag das Unternehmen unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt 7.611,35 US-Dollar je A-Aktie und 5,08 US-Dollar je B-Aktie prognostiziert hatten.
Im vorbörslichen NYSE-Handel am Montag geht es für die Papiere von Berkshire Hathaway zeitweise um 0,63 Prozent nach oben auf 475,99 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at
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