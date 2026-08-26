Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
|
26.08.2026 19:45:00
Berkshire Hathaway and Billionaire David Tepper Are Piling Into Alphabet Stock. Here Is Why the Tech Giant Is a Screaming Buy.
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) has become one of the most popular artificial intelligence (AI) investments among major hedge funds. It was one of the last stocks that legendary CEO Warren Buffett bought at Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), and the firm is still purchasing more shares of it even after he retired from that role. David Tepper, who runs Appaloosa Management, also loaded up on Alphabet shares during the last quarter, and the position now makes up nearly 9% of his firm's portfolio. Those are some major players confidently investing in Alphabet, despite its strong performance over the past year (it's up over 65%). I think there's a good chance that it can go higher from here, as it's one of the top big tech stocks available on the market.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|290,90
|-1,10%
|Berkshire Hathaway Inc. A
|649 500,00
|0,46%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|433,25
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.