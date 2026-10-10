Berkshir a Aktie

Berkshir a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.10.2026 10:48:02

Berkshire Hathaway and Mastercard Don't Need AI to Keep Growing. Both Look Worth Owning Through 2030.

Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) and Mastercard (NYSE:MA) aren't chipmakers or cloud-computing businesses. But both are growing their profits at a double-digit pace.

Berkshire's four big operating units earned 11% more in the first half of 2026 than in the same period of 2025. And Mastercard's second-quarter earnings per share climbed 22% from a year earlier.

For a stock meant to be held through 2030, I think this matters. If spending on artificial intelligence (AI) slows over the next four years, neither company loses its main driver of growth.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A

mehr Nachrichten

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

mehr Analysen
05.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Berkshire Hathaway Inc. A 689 000,00 0,95% Berkshire Hathaway Inc. A
Berkshire Hathaway Inc. B 459,65 0,93% Berkshire Hathaway Inc. B
Keep Inc. Registered Shs Unitary 0,15 0,00% Keep Inc. Registered Shs Unitary
MasterCard Inc. 526,40 2,85% MasterCard Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:39 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen