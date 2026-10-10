Berkshire Hathaway and Mastercard Don't Need AI to Keep Growing. Both Look Worth Owning Through 2030.

Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) and Mastercard (NYSE:MA) aren't chipmakers or cloud-computing businesses. But both are growing their profits at a double-digit pace.

Berkshire's four big operating units earned 11% more in the first half of 2026 than in the same period of 2025. And Mastercard's second-quarter earnings per share climbed 22% from a year earlier.

For a stock meant to be held through 2030, I think this matters. If spending on artificial intelligence (AI) slows over the next four years, neither company loses its main driver of growth.

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