Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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10.10.2026 10:48:02
Berkshire Hathaway and Mastercard Don't Need AI to Keep Growing. Both Look Worth Owning Through 2030.
Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) and Mastercard (NYSE:MA) aren't chipmakers or cloud-computing businesses. But both are growing their profits at a double-digit pace.
Berkshire's four big operating units earned 11% more in the first half of 2026 than in the same period of 2025. And Mastercard's second-quarter earnings per share climbed 22% from a year earlier.
For a stock meant to be held through 2030, I think this matters. If spending on artificial intelligence (AI) slows over the next four years, neither company loses its main driver of growth.
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|Berkshire Hathaway Inc. A
|689 000,00
|0,95%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|459,65
|0,93%
|Keep Inc. Registered Shs Unitary
|0,15
|0,00%
|MasterCard Inc.
|526,40
|2,85%
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