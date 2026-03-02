Berkshire Hathaway B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Berkshire Hathaway B hat am 28.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 581,30 ARS, nach 414,69 ARS im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 135 418,48 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Berkshire Hathaway B einen Umsatz von 94 855,46 Milliarden ARS eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1757,02 ARS beziffert. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway B 1717,55 ARS je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 462 610,28 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 340 111,77 Milliarden ARS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at