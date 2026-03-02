Berkshire Hathaway B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Berkshire Hathaway B präsentierte am 28.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 12,41 CAD gegenüber 12,77 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,01 Prozent auf 131,39 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 132,73 Milliarden CAD gelegen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 43,37 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 56,54 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 519,01 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 508,85 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at