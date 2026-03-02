|
02.03.2026 06:31:29
Berkshire Hathaway B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Berkshire Hathaway B präsentierte am 28.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 12,41 CAD gegenüber 12,77 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,01 Prozent auf 131,39 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 132,73 Milliarden CAD gelegen.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 43,37 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 56,54 CAD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 519,01 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 508,85 Milliarden CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.