Berkshire Hathaway B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Berkshire Hathaway B hat sich am 08.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 762,67 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway B 299,16 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Berkshire Hathaway B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 143 439,82 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 106 274,30 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at