Berkshire Hathaway B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Berkshire Hathaway B stellte am 08.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 514,46 Milliarden BRL – das entspricht einem Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 524,36 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at