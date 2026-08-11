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11.08.2026 06:31:29
Berkshire Hathaway B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Berkshire Hathaway B stellte am 08.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 514,46 Milliarden BRL – das entspricht einem Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 524,36 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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