Berkshire Hathaway B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Berkshire Hathaway B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 508,38 Milliarden BRL – das entspricht einem Minus von 8,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 554,10 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,010 BRL. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,010 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,63 Prozent auf 2 075,16 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 002,38 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

