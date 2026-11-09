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09.11.2026 06:31:29
Berkshire Hathaway B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Berkshire Hathaway B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 14,46 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19,67 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 147,90 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 130,79 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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