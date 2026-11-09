Berkshire Hathaway B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Berkshire Hathaway B gab am 07.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 542,74 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 517,48 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at