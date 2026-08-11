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11.08.2026 06:31:29
Berkshire Hathaway B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Berkshire Hathaway B veröffentlichte am 08.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 16,49 CAD, nach 7,93 CAD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 140,94 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 128,11 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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