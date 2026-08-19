Berkshire Hathaway Aktie

Berkshire Hathaway für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026

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19.08.2026 16:40:00

Berkshire Hathaway bet big on the U.S. housing market. You probably shouldn’t follow suit.

Home-builder stocks are cheap, but it’s not easy to time a rebound in the depressed housing market.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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