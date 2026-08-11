Berkshire Hathaway: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Berkshire Hathaway veröffentlichte am 08.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17868,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8601,00 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 92,52 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 101,81 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at