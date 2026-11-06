Berkshire Hathaway Aktie

Berkshire Hathaway ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854075 / ISIN: US0846701086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.11.2026 17:30:00

Berkshire Hathaway Bought Back Its Own Stock at About $488 a Share in June. Should You Buy It Near $557?

Warren Buffett was not a proponent of providing investors with dividends while he ran Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) for 60 years -- and that philosophy continues with new CEO Greg Abel.

In the 2026 letter to shareholders, Abel wrote, "Our approach to cash dividends continues to be that Berkshire will not pay dividends so long as more than one dollar of market value for shareholders is reasonably likely to be created by each dollar of retained earnings." Basically, it means that management prefers to invest any excess earnings in the business or on new acquisitions.

But Abel, like Buffett, does see the value in share repurchases. "We will buy back Berkshire shares when they trade below our estimate of intrinsic value, conservatively determined, ensuring that repurchases enhance per-share value for continuing owners," Abel wrote in the shareholder letter.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A

mehr Nachrichten

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

mehr Analysen
05.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Berkshire Hathaway Inc. A 767 000,00 0,39% Berkshire Hathaway Inc. A
Berkshire Hathaway Inc. B 512,30 0,57% Berkshire Hathaway Inc. B

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
05:52 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen