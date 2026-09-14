Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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14.09.2026 12:02:00
Berkshire Hathaway (BRKB) Stock Is the Financial Stock I'd Still Want to Own in 2036, and Not Because of Warren Buffett
I've owned shares of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) for a bunch of years now, and I have no plans to sell out of it until, perhaps, I'm in the thick of retirement and need a cash infusion. Thus, I plan to still be a shareholder in 2036 -- and beyond.
Here's a look at why I plan to hang on.
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