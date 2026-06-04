Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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04.06.2026 22:00:00
Berkshire Hathaway CEO Greg Abel Is Doubling Down on His Biggest Investment So Far With Another $10 Billion Buy
When Greg Abel took over as CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) from Warren Buffett at the start of the year, all eyes were on what he would do with the company's massive cash pile. Despite some significant investments in the first quarter, Abel saw a further increase in Berkshire's investable cash, which now sits at $380 billion, up $11 billion from the start of the year.But if an idea is good enough to buy once, it's good enough to buy twice. Abel is doubling down on his biggest investment of the first quarter, agreeing to purchase $10 billion worth of Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) in a private placement. Based on current market prices, Alphabet will become the third-largest position in Berkshire's marketable equity portfolio upon completion of the purchase.That's a rapid ascent from no position at all a year ago. But does it make good investment sense? Let's have a closer look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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