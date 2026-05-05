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05.05.2026 06:31:29
Berkshire Hathaway: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Berkshire Hathaway stellte am 02.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 7027,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Berkshire Hathaway noch ein Gewinn pro Aktie von 3200,00 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 93,68 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 89,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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