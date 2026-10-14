Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|
14.10.2026 19:16:27
Berkshire Hathaway Doubles Down on Bending Spoons with $330 Million Investment, Sending Shares Soaring 45%
This article Berkshire Hathaway Doubles Down on Bending Spoons with $330 Million Investment, Sending Shares Soaring 45% originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B
|
14.10.26
|Berkshire Hathaway adds $330mn to stake in tech group Bending Spoons (Financial Times)
|
14.10.26
|Berkshire Hathaway adds $330mn to stake in tech group Bending Spoons (Financial Times)
|
09.10.26
|S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.10.26
|Berkshire Hathaway setzt auf diese Aktie – Zeit zum Nachziehen? (finanzen.at)
|
02.10.26
|S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.09.26
|S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
18.09.26
|Generationswechsel bei Berkshire Hathaway: Buffett gibt Vorsitz ab, Sohn übernimmt - Aktie etwas leichter (dpa-AFX)
|
18.09.26
|S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)